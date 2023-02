Fairfax Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fairfax Financial hat sich am 17.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Fairfax Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,64 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,02 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6,53 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 68,33 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,47 Milliarden USD ausgegangen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,49 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 122,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fairfax Financial 27,91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 31,73 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 28,35 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at