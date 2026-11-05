Fairfax Financial legte Quartalsergebnis vor

Fairfax Financial hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 65,17 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fairfax Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 73,75 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fairfax Financial 15,92 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at