Fairfax Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fairfax Financial hat am 16.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 52,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Financial 78,33 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 6,64 Milliarden USD, gegenüber 7,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,41 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 55,69 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 178,18 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 29,69 Milliarden USD beziffert.

