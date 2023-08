Fairfax Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fairfax Financial hat am 04.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 28,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fairfax Financial -37,590 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 8,04 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,31 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 32,24 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,69 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at