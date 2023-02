Fairfax India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fairfax India präsentierte in der am 17.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Es stand ein EPS von 0,650 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fairfax India noch ein Gewinn pro Aktie von -1,067 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fairfax India 1,67 USD je Aktie eingenommen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 126,60 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at