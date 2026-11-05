Fairfax India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fairfax India hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,39 CAD gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 229,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at