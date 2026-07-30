FairPlay Properties REIT JSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FairPlay Properties REIT JSC hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 96,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at