WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
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08.04.2026 14:44:15
Faisal Islam: Iran war pause is welcome but the economic scars will last
Allowing all ships through the Strait of Hormuz will calm markets but the war has created new problems.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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