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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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24.07.2026 16:02:26
Faisal Islam: The UK's Trump trade deal no longer looks world-beating
While the US tariffs imposed on the UK are effectively unchanged, other countries now have a better deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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