LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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19.05.2026 20:26:11
Faisal Islam: Why a full HS2 line could still be built despite the latest fiasco
The Transport Secretary has said the high-speed rail line will not be completed until 2039.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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