FaithNetwork stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FaithNetwork hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,91 JPY gegenüber 11,59 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat FaithNetwork mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at