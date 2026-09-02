Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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02.09.2026 03:27:34
Fake 10 Downing Street listing exposes 'unfit' Booking.com, says consumer group
Booking.com said the "limited test" was "not a true reflection of the experience of millions of listings or reviews".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Booking Holdings
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01.09.26
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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25.08.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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15.08.26
|Turkey and Cyprus holiday spots hit by Iran war and last-minute booking (Financial Times)
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15.08.26
|Turkey and Cyprus holiday spots hit by Iran war and last-minute booking (Financial Times)
Analysen zu Booking Holdings
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Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|168,30
|-0,24%