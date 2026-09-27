BUWOG Group Aktie
WKN DE: A1XDYU / ISIN: AT00BUWOG001
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27.09.2026 18:00:00
Fake-Vorwürfe gegen Buwog-Richterin: Justizministerium zeigt Böhmdorfer bei Anwaltskammer an
Das Justizministerium hat bei der Wiener Anwaltskammer eine disziplinarrechtliche Überprüfung von öffentlichen Aussagen des Grasser-Anwalts Dieter Böhmdorfer zur Justiz angeregtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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