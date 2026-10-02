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02.10.2026 06:31:29
Falco Resources präsentierte Quartalsergebnisse
Falco Resources hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Falco Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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