FALCO SD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FALCO SD hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FALCO SD 54,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,90 Prozent auf 11,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FALCO SD 11,36 Milliarden JPY umgesetzt.

