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14.05.2026 06:31:29
FALCO SD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FALCO SD äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 60,59 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,99 JPY je Aktie erzielt worden.
FALCO SD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 201,10 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte FALCO SD 181,81 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 43,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte FALCO SD einen Umsatz von 43,31 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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