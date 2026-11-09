FALCO SD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FALCO SD gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 48,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at