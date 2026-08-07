FALCO SD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FALCO SD lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,58 JPY gegenüber 31,65 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FALCO SD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at