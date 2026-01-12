|
12.01.2026 06:31:29
Falcon Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Falcon Gold hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Falcon Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
