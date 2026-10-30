Falcon Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Falcon Gold hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Falcon Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at