17.11.2025 06:31:29
Falcons Beyond Global A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Falcons Beyond Global A gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Falcons Beyond Global A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Falcons Beyond Global A einen Umsatz von 2,1 Millionen USD eingefahren.
