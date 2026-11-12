FalconStor Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FalconStor Software hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 3,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at