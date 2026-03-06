FalconStor Software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FalconStor Software hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FalconStor Software mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,42 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -0,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at