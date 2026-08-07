FalconStor Software vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FalconStor Software gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FalconStor Software ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FalconStor Software 2,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at