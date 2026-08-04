Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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04.08.2026 03:54:16
FalconX cuts 10% of workforce amid crypto downturn; half of Singapore staff laid off: sources
Firm is adjusting its strategy in the Singapore to focus on crypto derivatives tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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