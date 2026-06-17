CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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17.06.2026 13:08:24
Fall in COE prices across board suggests car, commercial vehicle premiums hitting resistance level
But observers do not expect rates to drop as competition remains intenseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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