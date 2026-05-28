28.05.2026 10:22:39

'Falle' Moskaus: EU-Chefdiplomatin warnt vor Gesandten-Debatte

LIMASSOL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt davor, die Debatte über die Auswahl eines Gesandten für mögliche Ukraine-Friedensgespräche mit Russland fortzusetzen. "Es ist eine Falle, in die Russland uns locken will", sagte Kallas bei einem Treffen der EU-Außenminister in der zyprischen Hafenstadt Limassol. Die russische Taktik sehe vor, dass man darüber diskutiere, wer mit Russland spreche, und Russland dann bereits auswähle, wer geeignet sei und wer nicht.

Kallas reagierte mit den Äußerungen auf Fragen zu der Debatte um einen möglichen Chefverhandler. Sie betonte auch, dass Verhandlungen immer eine Teamleistung seien und es aus ihrer Sicht erst einmal eine Verhandlungsstrategie brauche, bevor man über Personen rede.

In Brüssel und in den anderen europäischen Hauptstädten hatte es zuletzt wieder verstärkt Diskussionen darüber gegeben, ob die EU einen Vertreter für mögliche Verhandlungen mit Russland benennen sollte. Als potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten wurden dabei die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der finnische Präsident Alexander Stubb genannt sowie Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank. Russlands Präsident Wladimir Putin brachte zudem den Namen des früheren deutschen Kanzlers Gerhard Schröder ins Spiel./aha/DP/men

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