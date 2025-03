Fallende Börsenkurse: Weißes Haus verweist auf Investitionen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse an der Wall Street fallen, doch das Weiße Haus verweist auf Zusagen der Industriebosse. Seit der Wahl von Präsident Donald Trump hätten diese auf die "America First"-Agenda inklusive Zöllen und Deregulierungen mit Investitionszusagen in Billionenhöhe reagiert, sagte ein Sprecher. Dadurch entstünden Tausende neue Arbeitsplätze, wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt habe. "Präsident Trump hat in seiner ersten Amtszeit für ein historisches Wachstum bei Arbeitsplätzen, Löhnen und Investitionen gesorgt und wird dies auch in seiner zweiten Amtszeit tun", sagte Sprecher Kush Desai.

Nach der jüngsten Stabilisierung waren die US-Börsen teils deutlich unter Druck geraten. Angesichts von Trumps turbulenter Zollpolitik macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Darunter litten vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte./tm/DP/zb