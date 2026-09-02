LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
02.09.2026 12:21:43
Falling AI token costs could fuel next leg of Singapore semiconductor rally: analysts
Share prices of AEM, UMS and Frencken have soared between 65 and 400% this year, with bets on AI-driven chip demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Barclays Capital
|21.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|05.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|13.05.26
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