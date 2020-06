Falls Lufthansa-Rettung scheitert, wackelt auch AUA-Deal

Falls in Deutschland das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa am Widerstand des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele doch noch scheitern sollte, wäre auch der Deal zur Rettung der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA gefährdet.

"Bei einer eventuellen Ablehnung des vorliegenden deutschen Deals muss man die Situation in Österreich neu bewerten", hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Wien.

"Der AUA-Deal sieht als Grundvoraussetzung eine Einigung der deutschen Regierung mit der Lufthansa vor", hieß es auf Anfrage der APA. Daher gelte es jetzt die Hauptversammlung der Lufthansa am Donnerstag abzuwarten.

Bei der AUA selbst gibt man sich zuversichtlich. "Das österreichische Corona-Hilfspaket ist fertig geschürt und alle Stakeholder inklusive der Lufthansa haben dem Deal zugestimmt", sagte AUA-Sprecher Peter Thier zur APA. Es gebe daher Grund zur Annahme, dass unabhängig von der Lufthansa-Hauptversammlung das Paket in Österreich hält. Hundertprozentige Sicherheit könne es natürlich nicht geben. Nach früheren Angaben hatte es geheißen, das gesamte AUA-Finanzierungspaket sei abhängig von der Staatshilfe für die Lufthansa in Deutschland.

Heute gabe es ein rund eineinhalb Stunden langes Gespräch zwischen dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr sowie Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele. Thiele wehrt sich vor allem gegen den geplanten Einstieg des deutschen Staates bei der Lufthansa. Der 79-Jährige Thiele hält 15,52 Prozent der Lufthansa-Anteile und könnte damit den Plan auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag zu Fall bringen.

APA