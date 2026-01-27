Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
27.01.2026 09:05:00
Falsche Aktivierung des Assistant: Google zahlt Klägern 68 Millionen US-Dollar
Sammelkläger in den USA bekommen 68 Millionen US-Dollar von Google. Sie werfen dem Unternehmen Privatsphärenverletzungen mit dem Google Assistant vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
