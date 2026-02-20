JP HOLDINGS Aktie
WKN: 779524 / ISIN: JP3386190007
|
20.02.2026 12:27:24
Falsche Angaben gemacht: EZB verhängt Rekordstrafe gegen JP Morgan
Erst im Herbst verhängt die deutsche Finanzaufsicht Bafin eine Rekordstrafe gegen JP Morgan. Die US-Großbank wird damit für Mängel in der Geldwäscheprävention sanktioniert. Nun bekommen die Amerikaner erneut Ärger mit den Aufsehern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|JP HOLDINGS INC
|748,00
|-0,93%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|29 660,00
|-1,26%
|JPMorgan Chase & Co.
|263,50
|0,84%
