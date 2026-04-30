Falsche Rabatte - Viele Strafen in Wien, kaum in den Bundesländern

Im Herbst 2025 hat das Wirtschaftsministerium eine "Aktion scharf" gegen falsch gekennzeichnete Rabattaktionen angestoßen. Im September und Oktober kam es dann in ganz Österreich zu rund 1.400 Kontrollen. Auffällig ist: Obwohl nur etwas mehr als ein Drittel der Kontrollen in Wien stattfanden, wurden dort 84 Prozent der Verstöße festgestellt und der Verwaltungsstrafen verhängt. Kontrolliert wurden von den Bezirksbehörden, in Wien vom Marktamt.

Die Ergebnisse wurden auf parlamentarische Anfrage der Grünen Abgeordneten Nina Tomaselli von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bekanntgegeben. Demnach gab es in Wien bei 517 Kontrollen 321 Verwaltungsstrafverfahren. Nur im Burgenland (25), Kärnten (23) und Niederösterreich (12) gab es auch Strafverfahren. Verstöße gegen die Preisauszeichnung wurden nur in Wien gemeldet, Verstöße gegen die Auszeichnung von Rabatten im Wesentlichen nur in Wien und dem Burgenland. Dafür gab es nur in Wien in den zwei Monaten weder Belehrungen noch Abmahnungen.

Alexander Hengl, Mediensprecher des Wiener Marktamts, verwies auf APA-Anfrage darauf, dass Wien schon lange vor der Aktion Scharf im Herbst mit der Kontrolle der Rabattgesetze begonnen habe. Anfang März habe es einen "Tag der Wiener Wirtschaft" gegeben, bei dem 160 Firmen zur rechtlichen Lage geschult worden seien. Danach seien auch die ersten 300 Verstöße noch mit Abmahnungen abgehandelt worden, bevor dann tatsächlich gestraft wurde. "Mehr beraten geht nicht mehr", so Hengl zur Forderung Hattmannsdorfers, dass "Beraten vor Strafen" wichtig sei. Warum in den anderen Bundesländern weniger Strafen verhängt wurden, wollte Hengl nicht spekulieren. Grundsätzlich würden sich die Behörden aber ein bis zwei Mal im Jahr koordinieren.

Behebung von möglichen Mängeln

"Die konkrete Vollzugspraxis liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Unterschiedliche Ergebnisse sind daher vor allem Ausdruck der jeweiligen Handhabung vor Ort" heißt es in einer Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums auf APA-Anfrage. Bei der Aktion Scharf sei die Bestrafung von Unternehmen nicht im Vordergrund gestanden, "sondern die Behebung von möglichen Mängeln. Die Unternehmerinnen und Unternehmer zeigten dabei eine hohe Kooperationsbereitschaft."

Tomaselli wiederum übte Kritik daran, dass außerhalb von Wien "kaum gestraft wird". Dadurch sei aus der "Aktion scharf" von Hattmannsdorfer eine "Aktion kuschelweich" geworden. Der Lebensmittelhandel sei österreichweit organisiert, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Rabattbestimmungen je Bundesland so unterschiedliche gehandhabt werden.

tsk/fel