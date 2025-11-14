FALTEC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FALTEC hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 18,04 Milliarden JPY, gegenüber 21,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at