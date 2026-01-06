Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
06.01.2026 15:26:00
Faltenfrei: Samsung-Display entdeckt, das fürs iPhone Fold passen könnte
Dass Apple bei seinem ersten Klapp-Smartphone den Knitterbereich reduzieren will, ist bekannt. Auf der CES gab es einen passenden Screen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsungmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Rekordserie hält an: Samsung-Aktie steigt weiter (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Samsung turns to M&A in its fight for an AI edge (Financial Times)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron (dpa-AFX)
|
17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Samsung und SK hynix drehen an der Preisschraube - Milliardenpotenzial dank Deals mit NVIDIA und OpenAI (finanzen.at)
Analysen zu Samsungmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|138 900,00
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.