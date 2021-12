Familie Porsche/Piech prüft Teilverkauf ihrer VW-Beteiligung - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Volkswagen bahnen sich einem Zeitungsbericht zufolge eine neue Aktionärsstruktur und ein Börsengang von Porsche an. Die Eigentümerfamilien Piech und Porsche erwägen laut Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise den Kauf eines nennenswerten Aktienpakets an dem Sportwagenhersteller über die Porsche Automobil Holding SE. Mit dem Kauf des Aktienpaketes und einem Börsengang von Porsche wolle VW das nötige Kapital für den Konzernumbau hin zu Elektromobilität einnehmen, so die Zeitung weiter. Über die Porsche SE halten die Familien die Mehrheit an der Volkswagen AG.

Die Aktie von Volkswagen verteuert sich infolge des Berichts um rund 6 Prozent.

Die Porsche SE wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Bei Volkswagen lehnte eine Sprecherin einen Kommentar ab.

Laut Handelsblatt sind die Pläne in der Ausarbeitung. Mehrere Banken und Berater seien aktiv, um die beiden Deals zu strukturieren. Denkbar sei, dass die Familie auch die Mehrheit an VW abgebe, allerdings größter Aktionär vor dem Land Niedersachsen bleibe, so die Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise. Rein rechnerisch könnten bis zu 15 Milliarden Euro eingenommen werden, ohne die Kontrolle über VW aus der Hand zu geben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2021 10:48 ET (15:48 GMT)