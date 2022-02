Familienkasse zahlt erstmals über 50 Mrd Euro aus

Berlin (Reuters) - Die bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) geführte Familienkasse hat im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von über 50 Milliarden Euro ausgezahlt.

Die Ausgaben für Kindergeld und Kinderzuschlag für über 16,7 Millionen Kinder stiegen um knapp zwei Milliarden Euro auf 48,9 Milliarden Euro, wie die Familienkasse am Freitag mitteilte. Hinzu kam der einmalige Kinderbonus von 150 Euro zur Abfederung der Corona-Pandemie. Dafür wurden gut 2,6 Milliarden Euro aufgewandt. Etwa 757.000 Familien erhielten zudem einen Kinderfreizeitbonus von 100 Euro, der Familien mit kleinem Einkommen in der Pandemie die Teilnahme an Ferien- und Freizeitangeboten ermöglichen sollte. Finanziert werden die Familienleistungen aus Steuergeldern.