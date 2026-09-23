Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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23.09.2026 10:27:29
Famine threatens the Ukrainian town of Oleshky in the southern Kherson region as Russia delays creating a humanitarian evacuation corridor
Food supplies to the town of Oleshky in the occupied part of the southern Kherson region have been cut off since May. Efforts by Kyiv to negotiate the evacuation of civilians with Moscow have been largely unsuccessful.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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