F(a)N Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

F(a)N Communications hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,88 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,59 Prozent auf 1,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at