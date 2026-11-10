10.11.2026 06:31:29

F(a)N Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

F(a)N Communications präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,75 Milliarden JPY, gegenüber 1,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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