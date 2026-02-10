F(a)N Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

F(a)N Communications ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat F(a)N Communications die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,51 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,84 Prozent zurück. Hier wurden 1,68 Milliarden JPY gegenüber 1,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19,74 JPY. Im Vorjahr hatte F(a)N Communications 21,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at