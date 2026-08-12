F(a)N Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

F(a)N Communications präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

F(a)N Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,59 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,92 Prozent zurück. Hier wurden 1,70 Milliarden JPY gegenüber 1,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at