F(a)N Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

F(a)N Communications präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte F(a)N Communications 2,50 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at