Fan Milk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fan Milk hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,46 GHS gegenüber 0,010 GHS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 313,8 Millionen GHS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 264,4 Millionen GHS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at