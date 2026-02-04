Fan Milk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fan Milk hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 GHS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 GHS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 274,1 Millionen GHS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,2 Millionen GHS umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,580 GHS. Im Vorjahr waren 0,430 GHS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden GHS – das entspricht einem Zuwachs von 46,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 683,82 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at