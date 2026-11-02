Fan Milk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fan Milk hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,79 GHS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 GHS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,03 Prozent auf 310,4 Millionen GHS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 220,1 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at