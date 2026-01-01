|
Fancamp Exploration veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fancamp Exploration hat am 30.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Fancamp Exploration hat ein EPS von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
