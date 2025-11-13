FanDuel Aktie
WKN DE: FANDUE / ISIN: NET0FANDUEL1
|
13.11.2025 11:28:00
FanDuel owner to launch prediction market as competition heats up
Flutter announces third quarter loss and downgrades guidance for full-year but the underlying earnings trend is positive.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!