FanDuel Aktie

FanDuel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FANDUE / ISIN: NET0FANDUEL1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 14:31:00

FanDuel parent’s stock tumbles as the house just can’t seem to win for its investors

Shares of FanDuel’s parent were pointing down after disappointing earnings. Its users lost too many bets and left for competitors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FanDuel

mehr Nachrichten