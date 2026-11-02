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02.11.2026 06:31:29
Fangda Carbon New Material: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fangda Carbon New Material ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fangda Carbon New Material die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fangda Carbon New Material ein EPS von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Fangda Carbon New Material mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 931,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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